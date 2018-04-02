Наличный доллар в понедельник понизился до 26,33 гривен

Наличный евро понизился на 20 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,33 гривен, а евро можно купить по 32,57 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,15, продажи 26,16-26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0196, продажи - 26,3315 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,40, продажи 32,25 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9608, продажи - 32,5731 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,500, продажи - 4,450-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,211, продажи 4,668 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 30 марта 2018 года, наличный доллар понизился на семь копеек. Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,48 гривен, а евро можно было купить по 32,77 гривны.