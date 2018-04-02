22:15 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минюст назвал предприятия, которые имеют самые большие долги по зарплатам

Министерство юстиции Украины опубликовало список крупнейших предприятий должников по выплате заработной платы.

Минюст назвал предприятия, которые имеют самые большие долги по зарплатам

В ведомстве также пообещали создать и опубликовать аналогичные антирейтинги во всех регионах Украины. Как сказано в сообщении министерства, опубликовано в понедельник,

2 апреля, список составлен в рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы.

Кампания стартовала сегодня. Министерство юстиции создало антирейтинг самых крупных по Украине предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, - пояснили в Минюсте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине сократилась на 3,1%. По состоянию на 1 марта задолженность составила 2,456 миллиардов гривен. Об этом сообщила на своей официальном сайте Государственной службы статистики.

По данным ведомства в феврале сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 5,8% и на 1 марта текущего года составила 1,318 миллиардов гривен.


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