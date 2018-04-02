Минюст назвал предприятия, которые имеют самые большие долги по зарплатам

В ведомстве также пообещали создать и опубликовать аналогичные антирейтинги во всех регионах Украины. Как сказано в сообщении министерства, опубликовано в понедельник,

2 апреля, список составлен в рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы.

Кампания стартовала сегодня. Министерство юстиции создало антирейтинг самых крупных по Украине предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, - пояснили в Минюсте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине сократилась на 3,1%. По состоянию на 1 марта задолженность составила 2,456 миллиардов гривен. Об этом сообщила на своей официальном сайте Государственной службы статистики.

По данным ведомства в феврале сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 5,8% и на 1 марта текущего года составила 1,318 миллиардов гривен.