Луценко за год заработал 1,3 миллионов гривен и бесплатно живет в доме своего тестя

Как сказано в данных Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, Луценко получил зарплату 1,3 миллиона гривен, и подарок в неденежной форме на сумму 119 350 гривен и 170 тысяч гривен от сына Александра.

У генпрокурора нет жилья, но его жена, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, владеет квартирой в Киеве, жилым домом и земельным участком в Ровенской области.

Генпрокурор на праве безоплатного пользования живет в доме своего тестя - Степана Нарембика - в селе Стоянка возле Киева.

Луценко также задекларировал коллекцию книг и книжные шкафчики.

У главы правоохранительного ведомства также нет собственного автомобиля - в его пользовании только служебная Toyota Camry.

При этом у его жены есть два автомобиля - Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска и Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, которая находится в угоне.

На счете в банке у генпрокурора 1,3 миллонов гривен, 11 тысяч долларов и 2 960 евро, при этом наличными он хранит всего лишь десять тысяч гривен.

Луценко задекларировал 200 тыс гривен расходов на благотворительную помощь на изготовление памятника борцам за свободу в Дубно Ровенской области, 350 тысяч гривен потратил на благотворительную помощь для изготовление протезов и почти 100 тыс гривен потратил на авиабилеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составили 16 миллионов 303 тысяч 874 гривен. При этом с этих средств уплачен налог на доход физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам, а также взыскано 1,5% военного сбора. Как сообщает в понедельник утром, 2 апреля, пресс-служба президента, глава государства заполнил свою электронную декларацию о доходах за 2017 год.