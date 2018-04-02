Газпром уже приготовил 4,7 миллиардов долларов на выплату Украине

Это следует из опубликованного в понедельник, 2 апреля, бухгалтерского баланса компании. Как сообщают российские СМИ, в документе, в частности, указано, что в балансе по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиардов рублей, или 4,74 миллиардом долларов по курсу на конец года. Эта цифра почти полностью соответствует решению арбитров.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража очень сильно повлияло на отчетность Газпрома за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических ста миллиардов рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 миллиардов рублей.

Напомним, на прошлой неделе заместитель пред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что концерн отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты 2,6 миллиардов долларов в адрес "Нафтогаза" по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УРА-Информ, 28 февраля завершилась многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.