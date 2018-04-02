23:27 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190290:Polishuk

Газпром уже приготовил 4,7 миллиардов долларов на выплату Украине

Российский газовый монополист "Газпром", зарезервировал всю сумму долга перед "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту - 4,63 миллиардов долларов.

Газпром уже приготовил 4,7 миллиардов долларов на выплату Украине

Это следует из опубликованного в понедельник, 2 апреля, бухгалтерского баланса компании. Как сообщают российские СМИ, в документе, в частности, указано, что в балансе по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиардов рублей, или 4,74 миллиардом долларов по курсу на конец года. Эта цифра почти полностью соответствует решению арбитров.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража очень сильно повлияло на отчетность Газпрома за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических ста миллиардов рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 миллиардов рублей.

Напомним, на прошлой неделе заместитель пред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что концерн отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты 2,6 миллиардов долларов в адрес "Нафтогаза" по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УРА-Информ, 28 февраля завершилась многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Ереване в ресторане прогремел взрыв, пострадали восемь человек - ФОТО, ВИДЕО В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник Боевики сорвали разведения войск в Станице Луганской Холодницкого во вторник вновь ждут на допрос в ГПУ
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив