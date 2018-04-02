Экспорт украинской электроэнергии в Европу растет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Главным клиентом украинской электрической энергии остается Венгрия. Как указывает ведомство, в процентном соотношении 60,6% электроэнергии было поставлено в Венгрию. В переводе на числа сумма составляет 624,9 миллиона кВт-ч.

Польша импортирует 27,9%, а это 288,4 миллиона кВт-ч. Молдова закупает у государства 9,3%, то есть 96 млн кВт-ч, 1,7% (17,6 миллиона кВт-ч) идет в Словакию, а в Румынию регулярно начисляют0,5% (5,3 миллиона кВт-ч) .

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ",в японской префектуре Тиба введена в эксплуатацию одна из крупнейших в стране электростанций на солнечной энергии.