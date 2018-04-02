09:21 02.04.2018 | Экономика | Новости
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Британия вдвое увеличивает оборонный бюджет

Правительство Великобритании после атаки в Солсбери, считает нужным добавить 1,13 миллиарда долларов в бюджет Министерства обороны на предстоящий финансовый год.

Британия вдвое увеличивает оборонный бюджет

Об этом сообщает издание Defense News. 

Отмечается, что власти Великобритании полагают, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

По словам премьер-министра Терезы ​​Мэй, для работы по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, поэтому для этого нужно нормальное финансирование.

Большая часть денег будет взята из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

"Защита - это дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге", - сказал заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. Отмечается, что доходы Фонда в 2018 году будут составлять почти 22,9 млрд гривен, из них страховые взносы - 20,4 млрд гривен.


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