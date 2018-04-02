Британия вдвое увеличивает оборонный бюджет

Об этом сообщает издание Defense News.

Отмечается, что власти Великобритании полагают, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

По словам премьер-министра Терезы ​​Мэй, для работы по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, поэтому для этого нужно нормальное финансирование.

Большая часть денег будет взята из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

"Защита - это дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге", - сказал заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. Отмечается, что доходы Фонда в 2018 году будут составлять почти 22,9 млрд гривен, из них страховые взносы - 20,4 млрд гривен.