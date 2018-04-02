Британия может закрыть торговое полпредство России в Лондоне

Такое решение могут принять в связи с высылкой Россией британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах. Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на свои источники в правительстве, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов".

Его закрытие, по словам источника, "является тем вопросом, который находится на рассмотрении".

Кремль нагнетает словесную войну, объявив, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы, - напомнило издание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после обвинений в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Великобритания потребовала выслать из страны 23 российских дипломатов. Это самая большая высылка на протяжении более тридцати лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны, пояснила премьер-министр Британии Тереза Мэй.