В Украине подорожали железнодорожные билеты

Тариф будет повышен на 1%. Такое решение было принято в связи с тем, что "Укрзализныця" с сегодняшнего дня будет применять коэффициент индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

Как сообщили в ведомстве, соответствующие коэффициенты были определен приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года.

Таким образом, с сегодняшнего дня и по 27 апреля применяется коэффициент 1,02, а в период майских праздников - с 28 апреля по 8 мая - коэффициент 1,03.

Вместе с тем 9 мая и только один день билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в целом повышение в этом году будет проводится дважды и составит 20-24%. Вместе с тем первый этап роста цен на билеты составит 10% и начнется он уже в апреле. Как пояснил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, полученные средства будут направлены на развитие пассажирской инфраструктуры.