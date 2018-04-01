Ляшко за год заработал на дом и земельный участок под Киевом

При этом часть из этих денег составил выигрыш 571 тысяч гривен в национальной лотерее "Фаворит спорт". Около 1,78 миллионов гривен, это банковские проценты, почти 17,78 миллионов гривен политик получил от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости, а 512 тысяч гривен составила заработной платы и средства на исполнение депутатских полномочий.

Согласно электронной декларации за 2017 год, опубликованной в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства,

сожительница Ляшко Росита Сайранен, с которой он не состоит в браке, получила доход в размере 559 тысяч гривен от отчуждения имущества.

Кроме того, в 2017 году Ляшко получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 квадратных метров и стоимостью 11,2 миллионов гривен, а также на земельный участок площадью более 6500 квадратных метров в этом же населенном пункте. Там же он арендовал часть жилого дома.

Как и в предыдущей декларации, народный депутат указал, что имеет шесть земельных участков в Княжичах под Киевом и квартиру площадью почти 100 квадратных метров в столице. В то же время в декларации за 2017 год отсутствует квартира площадью 367 квадратных метров в Киеве, владельцем которой Ляшко был в 2016 году.

В тоже время его сожительницей имеет дачный дом и земельный участок в Киеве.

В банках плитик держит 4,45 миллиона гривен и 713 тысяч долларов. Наличными Ляшко имеет 484 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 839 тысяч гривен.

Ездит главный "радикал" на Toyota Land Cruiser 200, а в собственности его сожительницы появился Mercedes-Benz Gle 250.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко задекларировал 5,1 миллионов гривен доходов в 2017 году. Как сказано в данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, из 5 140 932 гривен, заработанных столичным градоначальником 4 942 422 гривен доходов от роялти.