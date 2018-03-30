В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям, - Гройсман

В 1 мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий. Об этом в пятницу, 30 марта, по результатам совещания с министром социальной политики Андреем Ревой, заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь Рева заверил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тысяч гривен.

Все будет проходить в плановом режиме. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены, - добавил министр, добавив, что при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Напомним, пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тысяч гривен. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 гривен. С 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

Как сообщал УРА-Информ, по словам Гройсмана пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тысяч человек.