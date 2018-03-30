17:55 30.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 Украина получила 191 млн долларов инвестиций

С первых месяцев 2018 года государство получило чистые прямых перечисления иностранных инвестиций в размере 191 млн долларов.

В 2018 Украина получила 191 млн долларов инвестиций

Об этом инфрмируют данные НБУ.

Сообщается, что только в феврале поступления иностранных инвестиций равнялись сумме 111 млн долларов. Их направили в реальный сектор в форме увеличения акционерного капитала. 

Сотрудники Нацинального банка заявляют, что приток материальных финансовых средств толлько частично компенсировал их январский отток.

Соответственно, согласно итогам двух месяцев чистый отток средств по финансовому счету равнялся 325 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", прямые иностранные инвестиции в 2017 год продемонстрировали в Украине абсолютный минимум за последние 8 лет. Госслужба статистики отчиталась: в прошлом году приток прямых вливаний в акционерный капитал украинских компаний составил 1,9 млрд.долл.


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