Стали известны сроки взыскания задолженности с Газпрома - Витренко

Об этом сообщил прессе главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Как предупреждает Витренко, процесс отправки документации и официальных обращений в суды возможно запуститься в апреле.

Сотрудники компании анонсируют, что процедура взыскания может затянуться на шесть месяцев. Несмотря на это Нафтогаз все же уверен в добропорядочном соблюдении российсккой компанией итога арбитража в ближайшее время.

По сообщению Витренко, что Газпром еще официально не обжаловал решение суда касательно транзитному контракту.

Как добавляет коммерческий директор, с юридической точки зрения, даже если бы апелляция уже была подана, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Монополисты должны сначала заплатить сумму, а после ождать полтора года пока их жалобу рассмотрят и примут соответствующее решение.

А если долг не выплатят, Украина может инициировать арест российского газа в подземных хранилищах Европы или акций оператора Северный поток в швейцарском суде.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская компания "Газпром” опубликует в своих отчетах за прошлый 2017 год начисление средств в размере 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” согласно решению Стокгольмского суда.