14:15 30.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стали известны сроки взыскания задолженности с Газпрома - Витренко

Украинская компания Нафтогаз в ближайшие недели допускает возможность инициирования процесса принудительного взыскания 2,6 млрд долларов долга с российского Газпрома. Задолженность Газпром должен погасить в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Стали известны сроки взыскания задолженности с Газпрома - Витренко

Об этом сообщил прессе главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Как предупреждает Витренко, процесс отправки документации и официальных обращений в суды возможно запуститься в апреле.

Сотрудники компании анонсируют, что процедура взыскания может затянуться на шесть месяцев. Несмотря на это Нафтогаз все же уверен в добропорядочном соблюдении российсккой компанией итога арбитража в ближайшее время.

По сообщению Витренко, что Газпром еще официально не обжаловал решение суда касательно транзитному контракту.

Как добавляет коммерческий директор, с юридической точки зрения, даже если бы апелляция уже была подана, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Монополисты должны сначала заплатить сумму, а после ождать полтора года пока их жалобу рассмотрят и примут соответствующее решение.

А если долг не выплатят, Украина может инициировать арест российского газа в подземных хранилищах Европы или акций оператора Северный поток в швейцарском суде.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская компания "Газпром” опубликует в своих отчетах за прошлый 2017 год начисление средств в размере 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” согласно решению Стокгольмского суда.


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