Платежный баланс в феврале сведен с профицитом в 252 миллионов долларов

При этом международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились. По уточненным данным они составили 18,4 миллиардов долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода.

Такие данные в пятницу, 30 марта, опубликовала пресс-служба Национального банка Украины. По данным регулятора, из-за значительного дефицита баланса в январе, по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным.

В феврале текущий счет имел незначительное положительное сальдо - девять миллионов долларов. С начала года профицит текущего счета составлял 128 миллионов долларов, а экспорт товаров замедлил рост в феврале почти до 11% в годовом измерении, несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых. Ухудшение показателей экспорта ряда товарных групп прежде всего отражало замедление роста объемов производства отдельных отраслей, а осложнения транспортных перевозок из-за неблагоприятных погодных условий стало дополнительным фактором.

Всего за первые два месяца года экспорт товаров вырос на 16,6% до 6,7 млрд долларов. Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале. Преимущественно - за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

В целом в январе-феврале импорт товаров вырос на 19% до 8,0 миллиардов долларов. В феврале по финансовому счету, в отличие от предыдущего месяца, наблюдался чистый приток капитала. Это, в первую очередь, связано с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.

В то же время рост чистых внешних обязательств частного сектора составил лишь 82 млн долларов. Приток долгового капитала в реальный сектор (0,4 млрд долларов), прежде всего за счет роста чистой задолженности по торговым кредитам, сопровождался увеличением чистых внешних активов банков (на 0,3 млрд долларов) Из-за роста поступлений средств на их корреспондентские счета. Также в феврале несколько ускорилось сокращение объемов наличной валюты вне банков, которое возобновилось в январе. Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в феврале составили 111 млн долларов и были полностью направлены в реальный сектор в форме увеличения акционерного капитала. С начала года чистый приток ПИИ составил 191 миллионов долларов. Приток средств по финансовому счету в феврале лишь частично компенсировал их январский отток. Как следствие, по итогам двух месяцев чистый отток средств по финансовому счету составил 325 млн долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 29 марта, принял решение отменить ряд неактуальных временных административных ограничений для банков и бизнеса при осуществлении операций с валютой.