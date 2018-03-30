Нефть Brent выросла до 69,34 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 8:13, цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,84%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,91 доллара за баррель, прибавив 0,82%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко принял решение о подписании закона касательно дерегуляции разрешительных процедур в сфере добывания нефти и газа в государстве. Теперь официально разрешено использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта. Но цену целевого назначения земельных участков не изменили.