09:09 30.03.2018 | Экономика | Новости
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Нефть Brent выросла до 69,34 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром поднялись в цене до 69,34 доллара за баррель.

Нефть Brent выросла до 69,34 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 8:13, цена фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,84%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,91 доллара за баррель, прибавив 0,82%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко принял решение о подписании закона касательно дерегуляции разрешительных процедур в сфере добывания нефти и газа в государстве. Теперь официально разрешено использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта. Но цену целевого назначения земельных участков не изменили.


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