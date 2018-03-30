Названы самый дешевый и самый дорогой город для празднования Пасхи

Об этом сообщил сайт города Тернополь.

Как гласят данные исследоватилей Института аграрной экономики, наименьшая стоимость пасхальной корзины будет в Тернопольской области - 589 грн. Эта область лидирует в таком плане уже третий год

Как и следовало ожидать, больше всего на Пасху пострадают кошельки киевлян на - 760 грн. Специалисты объясняют это связью с ценовыми колебаниями на продукты питания в областях Украины.

В Западном регионе также дешевле, чем в столице, будет стоить пасхальная корзина в Ровенской области(628 грн), в Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн).

Цена в Ивано-Франковской области перейдет среднюю отметку шкалы и составит 676 грн. Закарпатье почти догонит Киев, запросив за продуктовый набор - 719 грн.

В Сумской области стоимость пасхальной корзины будет равняться - 613 грн. Немногим больше нужно будет за нее заплатить в Хмельницкой (629 грн), Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн). В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 658 грн, в Полтавской - 662 грн, в Черкасской - 664 грн, в Киевской области - 678 грн и Житомирской - 680 грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Киева 5 апреля откроется уже традиционный VIII Всеукраинский фестиваль писанок.