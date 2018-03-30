Наличный доллар в пятницу потерял семь копеек

Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,48 гривен, а евро можно купить по 32,77 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,70- 26,35, продажи 26,25-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1697, продажи - 26,4828 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,50, продажи 32,45 - 33,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1647, продажи - 32,7710 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,500, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,226, продажи 4,670 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 29 марта 2018 года, наличный доллар набрал 13 копеек. Наличный евро повысился на четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,55 гривен, а евро можно было купить по 32,91 гривны.