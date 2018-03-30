Доходы Кличко за год выросли более чем в два раза

Как сказано в данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, из 5 140 932 гривен, заработанных столичным градоначальником 4 942 422 гривен доходов от роялти.

Кроме того, среди доходов заработная плата составила 186 668 гривен, подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета - 11 630 гривен, банковские проценты - 212 гривен.

На счетах Кличко в "Укрсиббанке" размещено 1 014 евро, 1 265 долларов, 6017 гривен, а на банковских счетах в "Банк Кредит Днипро" 124 431 гривен и 24 доллара.

Также городской голова имеет 18 100 долларов и 29 500 евро наличных средств.

При этом в декларации также указал, что он дал в долг третьим лицам 8 398 700 евро и 697 680 долларов.

В собственности Кличко находится квартира в Киеве площадью 251,8 квадратных метров, приобретенная в 2005 году за 35 тысяч гривен.

Его жена владеет домом в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области площадью 785,5 квадратных метров. Он был приобретен в 2013 году за 3,62 миллионов гривен. Она также имеет земельный участок в Лютеже площадью 2 500 квадратных метров

В собственности его жены также находятся автомобили Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска, приобретенный за 640 тысяч гривен, и Toyota Sequoia 2014 года выпуска, приобретенный за 1 330 697 гривен.

Сам Кличко владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска, приобретенным в 2014 году за 600 тысяч гривен, и платформой-прицепом 2013 года выпуска.

Кроме того, Кличко задекларировал семь наручных механических часов (2 - IWC, 3 - Frank Muller и 2 - Mont Blanc), мраморные каминные часы Jacques Murray & Co XIX века и белый рояль Yamaha DC1A, который он приобрел за 960 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко задекларировал более 615 тысяч гривен дохода за 2017 год.