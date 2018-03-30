За год Украина увеличила экспорт грибов в 12 раз

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Как отмечается, наибольше всего продали грибов Молдове (443 тонны на 382 тыс. долларов), затем идет Беларусь (85,4 тонн на 87,1 тыс. долларов), а замикает тройку лидеров на экспорт Румыния (1 тонна на 1,5 тыс. долларов).

Вместе с тем украинские шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие государства.

Стоит добвить, что в 2016 году Украина поставила на внешние рынки 42,6 тонны шампиньонов на 37,8 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с января текущего года объемы выторга от экспорта черной металлургии за границу равняются сумме 873 млн долларов. Это на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В частности, по итогам прошлого года поступления от экспорта товаров черной металлургии составили около 8,7 млрд долларов. В свою очередь, эта сумма на 19,6% больше чем в 2016 году.