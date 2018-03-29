В Украине грядут новые правила проверки продуктов

Об этом сообщает "Правительственный портал".

В Кабинете министров Украины, заверяют, что закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" понизит уровень коррупционной опасности в ходе проверок.

Магазинам будут устраивать проверки в такой поочередности, которая определяется степенем риска для жизни и здоровья населения. Таким образом, чаще всего проверку будут устраивать в местах продажи свежих продуктов. Магазин, сбывающиет продукты длительного хранения, отходят на второй план.

Инспектор Госпродпотребслужбы имеет право временно приостановить производство, оборот товаров или кормов в случае определения факторов, которые угрожают жизни и здоровью человека. Он будет испоьзовать опросник, который будет публичным и будет содержать исчерпывающий перечень вопросов проверяющего предпринимателя.

Также новым законом предусмотрено штрафные санкции на сумму до 70 тыс. гривен, но окончательный размер штрафа зависит от правонарушения.

Указано, что за десять месяцев прошлого 2017 года нарушители прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн., то есть в основном инспекторы каждый месяц штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тысяч гривен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине на протяжении последнего месяца, марта, зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку, хотя некоторые продукты, такие как овощи и свинина, ощутимо для кошельков украинцев подорожали.