В Румынии отключился реактор атомной станции

Об этом сообщает libertatea.

Как указано, авария произошла в утро четверга, 29 марта. Информацию о случившемя начали предали огласке около 10 утра.

Сообщается, что поломка произошла в неатомной части процессов реактора. Так что персоналу, населению страны и окружающей среде не следует оасаться какого-либо негативного воздействия.

Как известно, ранее, 8 апреля 2009 года, уже случалось аварийное отключение второго реактора Чернаводской АЭС этот же реактор остановился из-за неисправности станции, что привело к отключению электричества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", после истекания в 2019 году действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом" Украина сможет увеличить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии в объеме 5 миллиардов кубометров в год.