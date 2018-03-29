14:30 29.03.2018 | Экономика | Новости
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В Румынии отключился реактор атомной станции

В городе Чернаводэ, что в Румынии, завершилось автоматическое отключение второго реактора от национальной энергетической системы. Инцидент произошел в связи с возникшей неполадки в электрической системе процесса.

В Румынии отключился реактор атомной станции

Об этом сообщает libertatea.

Как указано, авария произошла в утро четверга, 29 марта. Информацию о случившемя начали предали огласке около 10 утра.

Сообщается, что поломка произошла в неатомной части процессов реактора. Так что персоналу, населению страны и окружающей среде не следует оасаться какого-либо негативного воздействия.

Как известно, ранее, 8 апреля 2009 года, уже случалось аварийное отключение второго реактора Чернаводской АЭС этот же реактор остановился из-за неисправности станции, что привело к отключению электричества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", после истекания в 2019 году действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом" Украина сможет увеличить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии в объеме 5 миллиардов кубометров в год.


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