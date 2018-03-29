Украина решила принудить "Газпром" погасить долг

Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

Как подмечает Петренко, сейчас с каждым днем "Газпрому" начисляется все большая и большая пеня в связи с нежеланием гасить задолженность по решению Стокгольмского арбитража.

Пеня равняется полмиллиону долларов, которые ежедневно суммируются к задолженности. Он добавил, что также полным ходом идет подготовка Украины к принудительному взысканию денежных средств, основываясь на Нью-Йоркскую конвенцию, которая позволяет взять эти средства практически по всему миру.

Петренко уточнил, что Министерство юстиции и дольше проводит взыскание с "Газпрома" по решению национального украинского суда.Более 100 млн гривен уже начислено в государственный бюджет.

По мнению министра, "Газпром" не сможет избежать ответственности и в близжайшее время ему придеться выплатить всю сумму уже вместе с присумми рованной пеней, ведь компания "прячет голову в песок, но другая часть тела остается на поверхности", ведь активы и имущество компании находится по всему миру.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российский "Газпром" предлагает отказаться от выполнения окончательных и обязывающих решение арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом".