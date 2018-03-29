Украина подняла уровень переработки винограда

Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства Pro Consulting.

Как указано, наибольших побед в этой отрасли достигли Одесская и Херсонская области, поняв показатель на 32,5% и 24,2% соответственно.

По заметке кампании, в Николаевской области винокурни наоборот, снижают планку - они выпустили сравнительно с 2016 годом, на 10,6% меньше.

Отмечается, что увеличение уровня в виноделии Украины началось как раз на фоне сокращения производства вина в Европе. В Италии, Франции, Испании показатель выпуска вин в 2017 году оказался на самой низкой шкале в истории с 1961 года в связи с аномальной погодой.

Эксперты, проанализировав ситуацию, анонсируют повышение стоимости вин низких и средних ценовых диапазонов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более шести тысячи литров алкогольного фальсификата обнаружили правоохранители в Житомирской области.