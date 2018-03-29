Туристические посещения Украины растут

Об этом информируют данные Министерство экономического развития и торговли Украины.

Так, согласно с информацией МЭРТ, в прошлом году в Украину въехало 14,4 миллиона иностранцев с туристическими целями. Эта цыфра на 6% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году наибольшее число туристов приехало в страну из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.

Потоки людей также пополнялись гражданами из Германии, Италии, Великобритании, Литвы, Чехии, Франции, Нидерландов, Латвии, Австрии и Швеции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в украинских Карпатах спасатели нашли двух иностранных туристов, которые заблудились во время спуска с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области.