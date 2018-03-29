США значительно сократило финансирование бюджета ООН

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Хейли, каждая страна ООН должна вносить свой вклад в миротворчество.

В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН в размере 7,3 млрд долларов. При этом постпред заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.

Также отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.

Хейли пообещала, что США будут работать над справедливым сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, негласно начал расформировывать ключевую ячейку в своей администрации, в обязанности которой входило гарантировать, чтобы крупные политические и гуманитарные агентства организации боролись за права человека.