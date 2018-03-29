Розенко задекларировал свои доходы за 2017 год

Отмечается, что в декларацию Розенко внес 614 283 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы и 997 гривен процентов от вклада в ПАО "Райффайзен банк Аваль".

В свою очередь супруга Розенко за прошлый год внесла в реестр 283 375 гривен зарплаты. Также вице-премьер-министр указал в декларации квартиру в Киеве и автомобиль Toyota за 389,1 тыс. гривен.

Известно, что согласно декларации у Розенко есть 400 тыс. гривен, 11 тыс. долларов, 10 тыс. евро наличными и 200 тыс.гривен на банковских счетах. А у его жены есть 100 тыс. гривен и 4 тыс. долларов наличными.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян задекларировал почти 1,2 млн гривен дохода за 2017 год. Как отмечается, министр указал в е-декларации 758 812 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы.