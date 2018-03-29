Порошенко подписал закон о добыче нефти и газа

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Сообщается, что документ с подписью отдан в Верховную Раду 29 марта.

Теперь официально разрешено использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта. Но цену целевого назначения земельных участков не изменили.

Также больше нет необходимости в получении горного отвода. Помимо этого исключаются предметы нефтегазодобычи из списка объектов градостроительной деятельности. Была отмечена необходимость ввода месторождений в исследовательско-промышленную и промышленную разработку согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности.

После утверждения закона о нефтегазодобытчикам предоставляется право использовать земляные участки на основании договора с собственником земли. Их можно использовать даже после смены целевого назначения и оформления документов на право пользования.

Снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.

Законом предоставляется право недропользователям на пользование своей геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко добавил в состав Совета национальной безопасности и обороне нового главу Национального банка Украины Якова Смолия.