Нацбанк на 29 марта вновь опустил гривну

100 долл - 2640,5249 грн;

100 евро - 3273,7228 грн;

10 российских рублей - 4,5874 грн.

При этом регулятор установил на 29 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1131.181270;

Серебро - 13.969434;

Платина - 805.652004;

Палладий - 831.969413.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 28 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,6270 грн;

100 евро - 3255,6640 грн;

10 российских рублей - 4,6010 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.