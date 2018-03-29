Нафтогаз" в апреле начнет процесс взыскания с Газпрома долга

Процесс взыскания может занять до полугода. Вместе с тем НАК рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время. Об этом в четверг, 29 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

При этом он заверил, что "Газпром" пока еще не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному контракту. С юридической точки зрения, даже если бы они уже подали апелляцию, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Россия должна заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято следующее решение, - пояснил он, добавив, что не исключена возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания " Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.