21:59 29.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нафтогаз" в апреле начнет процесс взыскания с Газпрома долга

Уже в апреле "Нафтогаз Украины" может начать процесс взыскания с российского "Газпром" долга 2,6 миллиардов долларов.

Нафтогаз

Процесс взыскания может занять до полугода. Вместе с тем НАК рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время. Об этом в четверг, 29 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

При этом он заверил, что "Газпром" пока еще не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному контракту. С юридической точки зрения, даже если бы они уже подали апелляцию, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Россия должна заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято следующее решение, - пояснил он, добавив, что не исключена возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания " Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.


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