Минюст запустит реестр компаний-должников по зарплате, - Петренко

Об этом в четверг, 27 марта, сообщил журналистам глава ведомства Павел Петренко. По его словам, сегодня Минюст анонсирует открытие публичного реестра наибольших должников по зарплате.

При этом министр заверил, что только в этом году уже было взыскано около ста миллионов гривен задолженности по зарплате. В частности, компания "Укртелефильм" выплатила своим сотрудникам задолженность в размере семи миллионов гривен, - рассказал Петренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Госстат сообщил, что в феврале текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине сократилась на 3,1%. По состоянию на 1 марта задолженность составила 2,456 миллиардов гривен.