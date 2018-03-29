16:40 29.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" нашел выход для избежания выплат Украине

Российская компания "Газпром” опубликует в своих отчетах за прошлый 2017 год начисление средств в размере 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” согласно решению Стокгольмского суда.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, согласно информированию ТАСС.

Компания благодаря таким махинациям с документацией избежит убытков и покажет меньшую чем есть на самом деле прибыль.

Круглов заявил, что компания не покажет убыток, когда у него спросили, будет ли упомянут в документации компании за прошлый год резерв на перевод “Нафтогазу” в размере 2,56 миллиарда долларов, кк решил арбитраж.

По сообщению Круглова, "Газпром” в ожидании итога по апелляции в Верховном суде Швеции в связи с затянувшимися спорами с “Нафтогазом”.

Он сказал, что ему нечего добавить по тому решению, которое уже оглашалось по данному вопросу. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предложила странам-членам ЕС создать общий фонд для финансирования возможных антикризисных мер.


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