09:59 29.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают повысить налоговую ответственность граждан

Народным депутатам предлагают повысить налоговую ответственность граждан.

Депутатам предлагают повысить налоговую ответственность граждан

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8109 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан". Его автором являют народные депутаты - члены Международного республиканского клуба.

Документ зарегистрирован еще 12 марта и внедряет процедуры самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального взноса гражданами, снижает ставки налогов и изменяет бюджетную направленность НДФЛ.

Как пояснила на своей страничке Facebook разработчик законопроекта народный депутат Украины Оксана Продан, такая норма даст дополнительную мотивацию для контроля за расходованием бюджетных средств. Человек совсем по-другому будет оценивать работу чиновников, - уверена она.

Авторы также предлагают гибкую процедуру перехода на самостоятельную уплату НДФЛ и ЕСВ налогоплательщиком. По их задумке, это решение должно способствовать выводу доходов физлиц из "тени".

В то еж время параллельно с проектом №8109, которым вносятся изменения в Налоговый Кодекс, разработчики проекта подали и проект №8110, синхронизирующий аналогичные изменения в Бюджетном Кодексе. Оба документа являются второй попыткой от украинских республиканцев изменить налогообложение граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко просит Верховную Раду отменить электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.


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