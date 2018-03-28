Выторг от экспорта черной металлургии поднялся на 33,5%

Об этом сообщает государственное предприятие “Держзовнишинформ”.

Как отмечается, с января текущего года объемы выторга от экспорта черной металлургии за границу равняются сумме 873 млн долларов. Это на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В частности, по итогам прошлого года поступления от экспорта товаров черной металлургии составили около 8,7 млрд долларов. В свою очередь, эта сумма на 19,6% больше чем в 2016 году.

Поднятие объемов материальных поступлений в 2017 году обнаружено практически по всем товарным позициям, кроме длинномерного проката, хотя наиболее заметны продажи полуфабрикатов, которые составили 2,5 млрд долларов, что на 14,9% больше, чем в 2016 году.

Что касается географии экспорта метоллов, то из государства по итогам 2017 года больше всего товаров вывезено на рынки стран Европейского Союза (36,8%), Ближнего Востока (24,5%), Африки (15,6%) и СНГ (11%).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт с странами ЕС, увеличив его на 26,7 процентов.