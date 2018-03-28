В Украине выросла реальная зарплата

При этом по сравнению с январем - на 0,6%. Как сообщает на своем официальном сайте в среду, 28 марта, Государственной службы статистики, средняя заработная плата штатных сотрудников в феврале по сравнению с январем увеличилась на 1,5%, в годовом измерении - на 26,1%, составив 7828 гривен, тогда как в январе она составляла 7711 гривен, а в декабре-2017 - 8777 гривен.

По данным ведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных сотрудников в феврале по сравнению с февралем 2017 года наблюдался в Житомирской - на 31,2%, Закарпатской - 31,1%, Винницкой - 29,3%, Черкасской - 28,9%, Львовской - 28,7%, Черновицкой - 27,7%, Запорожской и Днепропетровской - 27,6%, Кировоградской и Сумской - 27,2%, Киевской - 26,8%, Черниговской - 26,6% областях и городе Киев - 23,3%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве -12124 гривен, а самый низкий - в Тернопольской области - 6040 гривен.

В Госстате также отметили, что в феврале заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 49,0%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовая и курьерская деятельность (34,5%), финансовой и страховой деятельности (31,2%), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (26,5%), промышленности (24,7%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (24,4%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (29,9%), образования (23,4%), операций с недвижимым имуществом (22,6%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (22,0%), информации и телекоммуникаций (19,3%), строительстве (17,7%),%), здравоохранении и предоставлении социальной помощи (17,6%), в сфере временного размещения и организации питания (14,8%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (12,6%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, по итогам прошлого года реальный рост заработных плат в Украине составил 19%.