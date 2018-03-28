В Украине сократились долги по зарплате - Госстат

По состоянию на 1 марта задолженность составила 2,456 миллиардов гривен. Об этом в среду, 28 марта, сообщила на своей официальном сайте Государственной службы статистики.

По данным ведомства в феврале сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 5,8% и на 1 марта текущего года составила 1,318 миллиардов гривен.

Вместе с тем в статистическом ведомстве отметили рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце в Тернопольской на 27%, Запорожской - 19,4%, Черниговской - 15,9%, Закарпатской - 12,6%, Ивано-Франковской - 11,7%, Херсонской - 7,7% областях и городе Киев - 7,2%.

Однако задолженность по зарплате в феврале сократилась в Черновицкой на 34,6%, Львовской - 22,8%, Черкасской - 17,5%, Волынской - 17,4%, Луганской - 10,7% и Ровенской -9,1%.

По данным ведомства за месяц задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере административного и вспомогательного обслуживания на 40,3%, искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 24,4%, в сфере временного размещения и организации питания - на 4,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 3,4%.

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли на 37,8%, информации и телекоммуникаций - на 25,6%, образовании - на 8,6%, здравоохранении - на 8,2%, промышленности - на 3,5%, финансовой и страховой деятельности - на 2,4%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 1,3%, госуправлении - на 2,8% , строительстве - на 1%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале текущего года реальная заработная плата в Украине по сравнению с февралем прошлого года выросла на 10,5%.