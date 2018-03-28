Украина присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниям. Именно это обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

Как утверждает министр, Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Кувейт предложил местным инвесторам принять участие в приватизации.