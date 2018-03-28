Польше будут поставлять Patriot из США

Об этом сообщает Польское радио.

В торжественном подписании исторического уговора приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Варшаве Пол Джонс.

Как заверяет глава польского государства, благодаря принятому соглашению страна получит возможность примкнуть к мировой элите.

Дуда отметил, что система станет основой противоракетной защиты Польши на ближайшие десятилетия и со временем будет обновляться. Он выделил, что начало положено, что Польша присоединяется к элитным государствам, в распоряжении которых находится система ПРО Patriot.

По его заявлению, это абсолютно новая страница в истории Польши и польской армии.

Как гласит соглашение, первые системы Patriot прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов. Как известно, в ноябре прошлого года длилисьпереговоры о том, чтобы стоимость уговора не превышала 10 млрд долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что его государство с сентября текущего года планирует начать строить забор на границе с Украиной и Беларусью.