Омелян озвучил убытки Украины от строительства Керченского моста

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждает Омелян, убытки несутся полным ходом. По предварительным подсчетам, это десятки миллионов гривен. Однако с политической стороны, этот мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань.

Также он добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство транспорта РФ планирует в мае открыть мост в Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.