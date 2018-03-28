10:37 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян озвучил убытки Украины от строительства Керченского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал потери Украины от строительства и использования Керченского моста, который собираются открыть для легковушек уже в мае.

Омелян озвучил убытки Украины от строительства Керченского моста

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждает Омелян, убытки несутся полным ходом. По предварительным подсчетам, это десятки миллионов гривен. Однако с политической стороны, этот мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань.

Также он добавил, что никаких согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию не было.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство транспорта РФ планирует в мае открыть мост в Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.


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