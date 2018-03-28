НБУ вернулись 2,7 млрд грн долга от Фонда гарантирования

Об этом официально сообщает Фонд.

Фонд гарантирования в очередной раз внес сумму для досрочного погашения части кредита от Национального банка Украины. Так, в течении последних восьми месяцев уже досрочно погашено задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн. 2,7 млрд гривен из них выплачено с начала 2018 года.

В частности, остаток по задолженным Фондом средствами по состоянию на 26 марта 2018 года составляет 63 млрд 342,9 млн грн. В число этой суммы входят 3 млрд 784,3 млн грн задолженности по кредитам НБУ. Также 59 млрд 558,6 млн грн еще следует выплатить по векселям Министерству финансов Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" государство может выручить 49 млн. грн. вместо запланированных 265 млн. гривен.