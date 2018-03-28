Нацбанк на 28 марта немного ослабил курс гривны

100 долл - 2630,6270 грн;

100 евро - 3255,6640 грн;

10 российских рублей - 4,6010 грн.

При этом регулятор установил на 28 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1134.552982;

Серебро - 14.073538;

Платина - 803.477842;

Палладий - 825.467761.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,4390 грн;

100 евро - 3264,6378 грн;

10 российских рублей - 4,6145 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.