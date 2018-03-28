Наличный доллар в среду повысился до 26,42 гривен

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,42 гривен, а евро можно купить по 32,87 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,31, продажи 26,26-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1688, продажи - 26,4242 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,50-32,60, продажи 32,60 - 33,34 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3272, продажи - 32,865 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,530, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,205, продажи 4,677 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 27 марта 2018 года наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,36 гривен, а евро можно было купить по 32,88 гривны.