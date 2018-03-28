15:30 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появилась новая реформа касательно финансирования медицинских услуг

Национальная служба здоровья Украины планирует реализовать политику страны по повдоду финансирования медицинских услуг для населения. Так заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время заседания правительства.

В Украине появилась новая реформа касательно финансирования медицинских услуг

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По словам Петренко, НСЗУ будут действовать уполномоченным органом на реализацию политики государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан.

Служба обеспечит гарантированный государством пакет медицинской помощи и лекарственных средств. Теперь каждый гражданин Украины будет осведомлен, какой объем помощи, виды услуг могут гарантироваться государством бесплатно.

Единственным заказчиком и плательщиком в этой системе станет НСЗУ. Будет создана прозрачная система вклада средств на основе подушной ставки на первичном звене, оплата за услугу на амбулаторном лечении и за случай лечения на стационарном лечении.

Также он заявил, что уже в 2018 году проведут первые этапы медицинской реформы. В апреле стартует программа "Врач для каждой семьи".

Как добавляет Петренко, реальная реформа стартует с работы службы по оплате тарифа за первичное медико-санитарное обслуживание по договорам, которая будет проходить уже в июле этого года.

Работа будет вестись до 2019 года, когда стационарные поставщики услуг приобщатся к работе. НСЗУ анонсирует, что в 2020 году вся программа медицинских гарантий будет реализовываться через службу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский союз признает факт проведения в Украине ряда реформ и вместе с тем ожидает большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.


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