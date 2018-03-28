В Украине появилась новая реформа касательно финансирования медицинских услуг

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По словам Петренко, НСЗУ будут действовать уполномоченным органом на реализацию политики государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан.

Служба обеспечит гарантированный государством пакет медицинской помощи и лекарственных средств. Теперь каждый гражданин Украины будет осведомлен, какой объем помощи, виды услуг могут гарантироваться государством бесплатно.

Единственным заказчиком и плательщиком в этой системе станет НСЗУ. Будет создана прозрачная система вклада средств на основе подушной ставки на первичном звене, оплата за услугу на амбулаторном лечении и за случай лечения на стационарном лечении.

Также он заявил, что уже в 2018 году проведут первые этапы медицинской реформы. В апреле стартует программа "Врач для каждой семьи".

Как добавляет Петренко, реальная реформа стартует с работы службы по оплате тарифа за первичное медико-санитарное обслуживание по договорам, которая будет проходить уже в июле этого года.

Работа будет вестись до 2019 года, когда стационарные поставщики услуг приобщатся к работе. НСЗУ анонсирует, что в 2020 году вся программа медицинских гарантий будет реализовываться через службу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский союз признает факт проведения в Украине ряда реформ и вместе с тем ожидает большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.