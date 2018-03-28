14:30 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189815:test

Кабмин одобрил отчет о выполнении государственного бюджета на 2017 год

Кабинет министров Украины одобрил отчет по выполнению Закона Украины о государственном бюджете на 2017 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин одобрил отчет о выполнении государственного бюджета на 2017 год

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявил министр финансов Александр Данилюк, бюджет на 2017 год был принят, соблюдая все необходимые сроки.

По словам Данилюка, это позволило правительству провести тщательную дискуссию и иметь результативную беседу с депутатами.

Это дало возможность вкладываться во все сроки по принятию соответствующего бюджета. Также удалось обеспечить в бюджете материальную поддержку роста заработных плат, финансовую помощь обеспечения пенсионной реформы и ремонта дорог.

В частности, министр сообщил, что на 100% обеспечены финансовые потребности на закупки лекарств.

Как добавляет Данилюк, утвержденный дефицит государственного бюджета был на уровне 2,7%, а фактический на 1,6% от ВВП.

Этот отчет будет передан в парламент.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Кабинет министров Украины одобрило выделение 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.


Поделиться
Читайте также:
 
Playboy удалил свою страницу на Facebook из-за скандала Российский военный попросил статус беженца в Украине Мрачная реальность Путина: гнев общественности из-за гибели детей в торговом центре Кабмин обрил план приоритетных действий правительства на 2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив