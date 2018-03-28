Кабмин одобрил отчет о выполнении государственного бюджета на 2017 год

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявил министр финансов Александр Данилюк, бюджет на 2017 год был принят, соблюдая все необходимые сроки.

По словам Данилюка, это позволило правительству провести тщательную дискуссию и иметь результативную беседу с депутатами.

Это дало возможность вкладываться во все сроки по принятию соответствующего бюджета. Также удалось обеспечить в бюджете материальную поддержку роста заработных плат, финансовую помощь обеспечения пенсионной реформы и ремонта дорог.

В частности, министр сообщил, что на 100% обеспечены финансовые потребности на закупки лекарств.

Как добавляет Данилюк, утвержденный дефицит государственного бюджета был на уровне 2,7%, а фактический на 1,6% от ВВП.

Этот отчет будет передан в парламент.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрило выделение 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.