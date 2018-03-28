Израиль продаст Хорватии 12 подержанных истребителей

Как сообщает Jutarnij List, за эти деньги страна получит 12 подержанных, но модернизированных самолетов, а также два авиасимулятора. Также сообщается, что пилоты и авиатехники должны пройти обучение, чтобы знать полноценно свою роботу.

Отметим, что конкурс на приобретение истребителей был объявлен в прошлом году. В настоящее время предложения поступили уже от Греции, Израиля, Швеции и США.

Главным конкурентом Израиля была Швеция со своими истребителями Gripen JAS-39, которые обошлись бы бюджету Хорватии в 900 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и Автономной респуьликов Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция,