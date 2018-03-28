16:12 28.03.2018 | Экономика | Новости
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Германия может потратить на беженцев 500 млн евро

Власти немецкого государства намерены израсходовать 500 миллионов евро в год для создания рабочих мест в странах происхождения беженцев. Таким образом, это решение может помочь вернуть беженцев домой. 

Германия может потратить на беженцев 500 млн евро

Такое заявление сделал министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер, сообщает немецкое издание DW.

Как заверил Мюллер, его государство ни в коем случае чек в карман никому не кладет. Речь идет о таких странах, как Ирак, Нигерия, Тунис, Афганистан и некоторые другие.

К слову, при поддержке правительства немецкая компания Siemens будет учить в Ираке 5000 беженцев, которые согласятся вернуться до этой страны. После обучения они получат профессии электрика или инженера.

Тажке сообщается, что новая инициатива должна обеспечить возвращения из ФРГ домой ежегодно от 20 до 30 тыс. искателей убежища. Известно, что до этого времени Германия предлагала заплатить 3 тыс. евро тем искателям убежища, которые добровольно соглашались вернуться домой. На это предложение за время действия программы согласились 4,6 тыс. беженцев. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", курсант пограничного училища Федеральной службы безопасности Российской Федерации попросил дать ему  статус беженца в Украине.


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