"Газпром" предложил два варианта, чтобы избежать выполнения решение суда

На встрече, которая произошла на прошлой неделе между представителями "Нафтогаза" и "Газпром" , обсуждались следующие шаги компаний. Вместе с тем российский монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое суд принял в декабре прошлого года.

Об этом в среду утром, рассказали журналистам в пресс-службе группы "Нафтогаз".

По данным ведомства, "Газпром" также не подтвердил, что заплатит 2,6 миллиардов долларов, несмотря на то что оба решения являются окончательными и обязывающими

При этом российская компания предложила внести изменения в контракты или разорвать их и, таким образом, отменить решение трибунала. Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража, - считают в "Нафтогазе, добавив, что такая ​​позиция неприемлема и будет отклонена.

В то же время главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко напомнил, что Стокгольмский арбитраж имеет юрисдикцию для принятия таких решений в рамках дел по контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом", а отказ "Газпрома" выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража в коммерческих делах ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле, - пояснил он, заверив, что сейчас украинская компания ожидает ответа "Газпрома" на запрос о пересмотре тарифа и использования украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после завершения действующего контракта в 2019 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе прошел первый раунд переговоров между украинским " Нафтогазом" и российским "Газпромом".