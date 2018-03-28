13:38 28.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

В Украине в рамках декларационной кампании, доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек.

Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы.

Как отмечается, большая часть самых богатых украинцев находятся в Киеве – 409 человек, или почти 40% от общего количества.

Согласно оперативным данным, большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы. В частности, общая сумма которого составила около 4,1 млрд гривен.

При этом поступления от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд гривен. В свою очередь от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд гривен. А вот при получении других доходов - 2,1 млрд гривен и при получении иностранных доходов - 400,6 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы за 2017 год.


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