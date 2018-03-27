15:51 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине существует 12 защитных мер по импорту из России - Кубив

В данный момент в Украине по ввозу товаров происхождением из Российской Федерации действует двенадцать защитных торговых мер.

В Украине существует 12 защитных мер по импорту из России - Кубив

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив во время брифинга.

По словам Кубив, на сегодня по импорту товаров российского происхождения действует 12 защитных торговых мер.

Десять из них - демпинговые, одна компенсационная и одна специальная мера.

В понедельник, 26 марта, Комиссия единогласно одобрила позицию касательно увеличения пошлины на импорт минеральных удобрений. Антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 42,96%.

Как заверил Степан Кубив, решение Комиссии вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом году Украина экспортировала в Беларусь почти половину предназначенных для продажи за границу объемов томатного сока.


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