Украина израсходовала запасы газа в ПХГ до 8 млрд куб.

Среднесуточный отбор газа в марте составил 76,52 млн куб. м газа.

По предварительным сведениям, в Украину за сутки поступило из Словакии 11,33 млн куб. м, из Венгрии - 6,30 млн куб. м, из Польши - 2,72 млн куб. м газа. Таким образом, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 25%.

В свою очередь, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Если российский "Газпромом" откажется платить долг, "Нафтогаз Украины" должен добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечить исполнения решений Стокгольмский арбитраж. В этом вопросе "Нафтогаз" может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента.