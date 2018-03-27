09:59 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100189670:nastya

Цена Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 марта, превысила 70 долларов за баррель.

Цена Brent превысила 70 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отмечается, что на лондонской бирже ICE Futures цена составляла 70,36 долларов за баррель. Это на 0,27% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,83 доллара за баррель, прибавив 0,43%.

Известно, что регулировать рост и поддержку котировкам нефти продолжают геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возможность продления соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в картель государств о сокращении нефтедобычи на 2019 год.

Кроме того, инвесторы опасаются разрыва "ядерной сделки" между США и Ираном, что приведет к повторному введению американских санкций против этой страны и сокращению экспорта нефти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники службы безопасности провели защитные меры в отрасли топливно-энергетического комплекса по его защите от внешних хищений. Сообщается, что группа неизвестных лиц провели незаконное подключение к трубопроводу на одном из участков, принадлежащем ПАО "Укрнафта".


Поделиться
Читайте также:
 
Луценко подтвердили следственные действия против Холодницкого Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в водоемах Украины Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерово – ФОТО В Кемерово тысячи людей потребовали отставки властей - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив