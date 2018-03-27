12:50 27.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Закон об Антикоррупционном суде есть главным вопросом во взаимодействии Украины с МВФ, - Шимкив

Главным моментом касательно сотрудничества с Международным валютным фондом в 2018 году есть закон об Антикоррупционном суде и превышение дефицита государственного бюджета. 

Закон об Антикоррупционном суде есть главным вопросом во взаимодействии Украины с МВФ, - Шимкив

Об этом сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкивво в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как заявил Шимкив, одним из ключевых моментов этого года является взаимодействие с Международным валютным фондом. Из перечни вопросов, главный это вопрос утверждения закона об Антикоррупционном суде.

Он добавил, что также заставляют обратить на себя внимание ситуация с возростанием дефицита украинского бюджета в прошлом году на 1% и вопросы вокруг тарифов.

Шимкив также сообщил, что вопрос по тарифам - социальный, но есть пункты в меморандуме, которые обязаны были выполнить в прошлом году в октябре, но до сих пор не реализованные, хотя получили предварительные деньги.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экспертные и медийные круги в Украине активно обсуждают так называемую валютную либерализацию, предусмотренную законом, президент Петр Порошенко внес на рассмотрение в Верховную Раду и обозначил как "срочный".


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