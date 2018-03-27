Закон об Антикоррупционном суде есть главным вопросом во взаимодействии Украины с МВФ, - Шимкив

Об этом сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкивво в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как заявил Шимкив, одним из ключевых моментов этого года является взаимодействие с Международным валютным фондом. Из перечни вопросов, главный это вопрос утверждения закона об Антикоррупционном суде.

Он добавил, что также заставляют обратить на себя внимание ситуация с возростанием дефицита украинского бюджета в прошлом году на 1% и вопросы вокруг тарифов.

Шимкив также сообщил, что вопрос по тарифам - социальный, но есть пункты в меморандуме, которые обязаны были выполнить в прошлом году в октябре, но до сих пор не реализованные, хотя получили предварительные деньги.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экспертные и медийные круги в Украине активно обсуждают так называемую валютную либерализацию, предусмотренную законом, президент Петр Порошенко внес на рассмотрение в Верховную Раду и обозначил как "срочный".